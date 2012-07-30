Самолет Новосибирск-Москва был задержан на 4,5 часа

В понедельник в пресс-службе новосибирского аэропорта "Толмачево" сообщили, что рейс авиакомпании "Сибирь" Новосибирск-Москва был задержан на четыре с половиной часа из-за звонка "телефонного террориста".

В сообщении пресс-службы говорится: "Анонимный звонок поступил на телефон справочной службы аэропорта в понедельник в 07.32 по местному времени (04.32 мск), за несколько минут до вылета рейса. Звонивший сообщил, что на борту рейса № 174 заложено взрывное устройство".

Службами был проведен повторный досмотр пассажиров и багажа, однако взрывного устройства в самолете не обнаружили.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали двоих молодых людей, которые опаздывали на рейс Новосибирск-Москва и которые позвонили в аэропорт Толмачево с мобильного телефона, сообщив о заложенном в самолете взрывном устройстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении этих лиц уголовного дела, их действия могут быть квалифицированы как заведомо ложное сообщение о теракте.