В Щелково от взрыва умерла третья пострадавшая
30 июля 2012, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник представитель подмосковного управления СК РФ Ирина Гуменная сообщила журналистам, что от взрыва на канализационно-насосной подстанции в подмосковном городе Щелково скончалась третья пострадавшая.
Женщина 1960 года рождения умерла от термических ожогов.
Напомним, взрыв метана и пожар на подстанции, которая расположена на улице Заречнаяв подмосковном городе Щелково, произошли в ночь на пятницу. В здании в это время находилась бригада из 11 рабочих. В результате взрыва погибли два человека, пятеро госпитализированы с переломами, ожогами и отравлением.
По данному факту возбуждено уголовное дело.