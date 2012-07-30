В Щелково от взрыва умерла третья пострадавшая

В понедельник представитель подмосковного управления СК РФ Ирина Гуменная сообщила журналистам, что от взрыва на канализационно-насосной подстанции в подмосковном городе Щелково скончалась третья пострадавшая.

Женщина 1960 года рождения умерла от термических ожогов.

Напомним, взрыв метана и пожар на подстанции, которая расположена на улице Заречнаяв подмосковном городе Щелково, произошли в ночь на пятницу. В здании в это время находилась бригада из 11 рабочих. В результате взрыва погибли два человека, пятеро госпитализированы с переломами, ожогами и отравлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело.