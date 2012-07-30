В результате столкновения поезда и автобуса в Польше погибли 8 человек

В Польше на переезде через железнодорожные пути неподалеку от города Лодзь поезд врезался в пассажирский микроавтобус. В результате аварии погибли восемь человек. Два человека пострадали.

Никто из пассажиров поезда не пострадал. Во время ЧП в микроавтобусе находились десять человек. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

В полиции Лодзя рассказали, что столкновение было настолько сильным, что невозможно распознать марку автобуса. В настоящее время ситуация находится под контролем.