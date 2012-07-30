В результате столкновения поезда и автобуса в Польше погибли 8 человек
30 июля 2012, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше на переезде через железнодорожные пути неподалеку от города Лодзь поезд врезался в пассажирский микроавтобус. В результате аварии погибли восемь человек. Два человека пострадали.
Никто из пассажиров поезда не пострадал. Во время ЧП в микроавтобусе находились десять человек. Никто из пассажиров поезда не пострадал.
В полиции Лодзя рассказали, что столкновение было настолько сильным, что невозможно распознать марку автобуса. В настоящее время ситуация находится под контролем.