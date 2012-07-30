Угонщик не заметил 2-летнего ребенка и угнал «Тойоту» с малышом

В Якутии в минувшую субботу 28-летний преступник похитил автомобиль «Тойота Виста», со двора одного из дачных домов по Вилюйскому и не заметил на заднем сидении спящего ребенка.

Мать малыша страшно испугалась и сразу же позвонила в полицию. В регионе был введен план «Перехват», усилены посты и наряды наружных служб полиции, разосланы ориентировки на машину. Вскоре экипаж ОВО заметил угнанную «Тойотау» на одной из улиц Якутска и произвел задержание угонщика «по горячим следам».

Малыша передали родителям. Ребенок отделался легким испугом. Как выяснилось, преступник был ранее судим.