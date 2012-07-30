В Подмосковье мотоциклист погиб в ДТП с участием полицейского

В подмосковных Химках на пересечении ул. Мира и ул. Чкалова рано утром в понедельник произошло ДТП, в аварии погиб мотоциклист, сообщили "Аргументам недели" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 04:15 в Химках на пересечении ул. Мира и ул. Чкалова водитель мотоцикла Хонда нарушил правила дорожного движения, его мотоцикл столкнулся с автомобилем, которым управлял полицейский", - рассказал "АН" представитель подмосковного главка полиции.

"В нарушении ППД, мотоциклист выехал на перекресток со второстепенной дороги, где совершил столкновение с автомашиной Опель, под управлением сотрудника Отдельной роты ППСП УМВД России по г.о. Химки - 27-летнего старшего сержанта полиции", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что сотрудник полиции следовал на личном автомобиле в личное время и в трезвом состоянии.

В результате ДТП один из мотоциклистов погиб – 25-летний житель Пензенской области, другой – 28-летний житель Молдовы, госпитализирован в ЦРБ.