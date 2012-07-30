В Иране при попытке взлета разбился российский самолет ЛА-8

В Иране потерпел крушение самолет-амфибия производства российского НПО "Аэроволга" ЛА-8.

В воскресенье, 29 июля, в 12.00 по местному времени в городе Бендер-Энзели - в 266 километрах к северо-западу от Тегерана - при попытке взлета ЛА-8 задел крылом скалу. На борту самолета находились три человека. Один из них сломал ногу, двое получили незначительные ушибы.

По неподтвержденной информации, двухмоторный самолет был импортирован в Иран из России в мае текущего года. Проводится расследование.

Самолет ЛА-8 рассчитан на восемь человек. Он приспособлен к взлету и посадке с воды и суши. Дальность полета составляет более 1 тыс. км. Самолет оснащен двумя двигателями чешского производства, топливо - автомобильный бензин.