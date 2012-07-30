На севере Приморья произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8

В Приморье накануне вечером произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. По данным спасателей, а территории населенных пунктов региона толчки не ощущались.

В пресс-службе ДВРЦ МЧС РФ сообщили, что жертв и разрушений нет. Сотрудники Геофизической службы РАН уточнили, что землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в воскресенье, 29 июля в 20.20 по местному времени, в 20 км западнее поселка Золотой Тернейского района Приморского края.

Очаг землетрясения залегал на глубине 500 км, передает РИА PrimaMedia. Землетрясения, залегающие в сотнях километрах от поверхности планеты, считаются сверхглубинными и никак не отражаются на состоянии местности, в которой происходят.

Если бы землетрясение такой силы произошло на глубине 10 км, были бы возможны значительные повреждения зданий.

В России за сутки на Дальнем Востоке произошло три землетрясения. В тот же день днем в 60 км западнее посёлка Налычево Олюторского района Камчатского края, в акватории Тихого океана, зарегистрировано землетрясение на глубине 50 км магнитудой 4,4. Это землетрясение на территории населённых пунктов края также не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения цунами не было.

Позднее в 499 км северо-восточнее Курильска Сахалинской области зарегистрировано землетрясение на глубине 100 км магнитудой 4,5. Землетрясение на территории Сахалинской области также не ощущалось. Жертв и разрушений нет.