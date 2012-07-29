Ливни и штормовой ветер в Польше: с домов слетали крыши, затонули четыре яхты

В Польше на Варминско-Мазурское и Мазовецкое воеводства в воскресенье обрушились ливни и штормовой ветер. За считанные минуты были повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередачи.

Согласно предварительным данным спасателей, никто серьезно не пострадал.

"Пока у нас нет такой информации", -заявил представитель мазовецкой пожарной охраны Кшиштоф Кежковский.

Шквал, неожиданно обрушившийся на Мазуры, регион, который называют "Край тысячи озер", застал врасплох яхтсменов.

"В результате бури пострадали 30 человек. Всех доставили на берег, одному человеку потребовалась госпитализация, В общей сложности затонули четыре яхты", - отметил представитель местных спасателей Ярослав Срока, передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время атмосферный фронт переместился на восток республики, где предстоящей ночью ожидаются бури. Синоптики предупреждают о возможности возникновения смерчей.