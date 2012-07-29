Итальянский дипломат, отвечающий за безопасность, похищен боевиками в Сане

В столице Иордании в воскресенье среди бела дня группой боевиков похищен сотрудник итальянского посольства. Об этом сообщили представители министерства внутренних дел Йемена. Начато расследование происшествия.

"Мужчина находился неподалеку от здания диппредставительства, когда подъехали люди на машине и силой затолкали его в автомобиль. Похищенный отвечал за обеспечение безопасности посольства", — цитирует ИТАР-ТАСС заявление ведомства.