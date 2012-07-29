Умерла капитан женской сборной России по футболу Татьяна Егорова

На 43 году жизни скончалась капитан женской сборной России по футболу Татьяна Егорова. Егорова — единственный женщина-тренер в истории российского футбола, кто приводил свою команду к чемпионскому титулу.

За время своей спортивной карьеры Татьяна Егорова выступала за клубы ЦСК ВВС (Самара), "Лада" (Тольятти), "Россиянка" (Красноармейск). Егорова пять раз выигрывала национальное первенство, трижды завоевывала Кубок России, передает ИТАР-ТАСС.

Также спортсменка выступала за границей, играла за немецкий клуб "Турбине" (Потсдам). Татьяна Егорова дважды выходила вместе со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира — 1999 и 2003 годов, принимала участие в финальной части первенства Европы 1997 и 2001 годов.