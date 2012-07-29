Мощнейшее наводнение обрушилось на Китай и Северную Корею. ВИДЕО

В северных регионах Китая, как минимум, 88 человек стали жертвами сильнейшего наводнения. Столько же от удара стихии погибли в Северной Корее. Счет раненых идет на сотни, десятки тысяч человек остались без крыши над головой.

В КНР и КНДР для них власти организовали временные лагеря. В кинатйских провинциях Шаньси и Ганьсу идут спасательные операции, к которым подключились военные, которые также доставляют пострадавшим медикаменты и провизию, передает телеканал "Россия 24".

"АН" писали накануне, что из-за проливных дождей из берегов вышла крупнейшая река Китая - Хуанхэ.

Похожая ситуация сложилась в КНДР. Государственное телевидение Северной Кореи сообщило о том, что из-за наводнения погибли 88 человек, еще 134 получили травмы разной степени тяжести.

Наводнение в стране было спровоцировано проливными дождями, которые начались еще 18 июля. Усложняет ситуацию сильный ветер и тайфун. В результате наводнения крыши над головой лишились более 62 тысяч человек.

Кроме того, нанесен большой урон хозяйству страны. Было подтоплено 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушены около 600 фабрик. Повреждены дороги и около 300 государственных зданий.

Наиболее пострадала провинция Пхенан-Намдо. Там зафиксировано наибольшее количество человеческих жертв.

Тысячи лишились крова. Подъем воды в реках связан с ливнями, которые, как и в Китае, на полуостров принес мощный тропический тайфун.