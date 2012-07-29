В Тернейском районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Приморье в воскресенье произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 в районе поселка Светлая Тернейского района на глубине 500 км, сообщает Геофизическая служба Российской академии наук.

По данным Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю, не поступило ни одного звонка от жителей района о том, что кто-либо ощутил землетрясение, передает ИТАР-ТАСС.

Ученые-сейсмологи утверждают, что такие глубинные колебания земной коры на поверхности планеты вообще никогда не ощущаются и никакого урона местности, в которой произошло землетрясение, не несут.