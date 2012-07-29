При пожаре на Садовнической в центре Москвы тяжело пострадал человек. ВИДЕО
29 июля 2012, 18:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы произошел пожар. На Садовнической улице, д. 47 произошло возгорание в квартире на 6-м этаже жилого дома. Пожарные вынесли из огня мужчину, которого госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.
Одними из первых на место ЧП прибыли пожарные, расположенной по соседству ПЧ №1, передает "Мобильный репортёр". Они и спасли погорельца. Сейчас за его жизнь борются врачи. Площадь пожара составила 15 кв. метров, возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.
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