При пожаре на Садовнической в центре Москвы тяжело пострадал человек. ВИДЕО

В центре Москвы произошел пожар. На Садовнической улице, д. 47 произошло возгорание в квартире на 6-м этаже жилого дома. Пожарные вынесли из огня мужчину, которого госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Одними из первых на место ЧП прибыли пожарные, расположенной по соседству ПЧ №1, передает "Мобильный репортёр". Они и спасли погорельца. Сейчас за его жизнь борются врачи. Площадь пожара составила 15 кв. метров, возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются.

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