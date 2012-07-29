В Красноярском крае тушат 89 лесных пожаров

В Красноярском крае зафиксировано 89 лесных пожаров. В регионе, где в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации, пожарные и спасатели ликвидируют лесные пожары на общей площади 12 тыс. 621 га.

По данным МЧС России, в тушении пожаров задействованы 1 тыс. 633 человека, 208 единиц техники, 15 воздушных судов. В лесных массивах края, помимо этого, организована работа совместных постов и рейдовых групп с участием подразделений полиции и лесничеств. Об этом сообщает РБК. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор - сжигание отходов, лесозаготовки, охота и рыбалка.