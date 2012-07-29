В Москве произошел пожар в гостинице на северо-востоке города

На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании гостиницы на Ярославской улице. Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля в подвале здания по адресу Ярославская улица, дом 8, корпус 5.

Здание было сильно задымлено. Из помещения были эвакуированы люди, передает Лента.ру. Пожарные спасали людей из окон с помощью подъемных механизмов. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. По другим данным, в загоревшемся здании находятся учреждения и складские помещения, а гостиница пожаром затронута не была.