Пострадавших в ДТП на МКАД госпитализировали с помощью вертолета
29 июля 2012, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве днем в воскресенье, 29 июля, произошло крупное дорожно-транспортное происшествия на МКАД. В результате аварии, произошедшей в районе 35-го километра МКАД, пострадали три человека, в том числе ребенок.
На МКАД столкнулись три автомобиля. В результате пострадали 3 человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Двое пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы при помощи вертолета. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.