Пострадавших в ДТП на МКАД госпитализировали с помощью вертолета

В Москве днем в воскресенье, 29 июля, произошло крупное дорожно-транспортное происшествия на МКАД. В результате аварии, произошедшей в районе 35-го километра МКАД, пострадали три человека, в том числе ребенок.

На МКАД столкнулись три автомобиля. В результате пострадали 3 человека, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. Двое пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы при помощи вертолета. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.