В Сибири к тушению пожаров привлекли авиацию

На территории Сибири на сегодняшний день действуют 143 очага природных пожаров. Общая площадь пожаров составляет 23 284,4 га. По данным МЧС России, накануне началось массированное применение авиации на тушении природных пожаров.

Таким образом, для тушения пожаров было привлечено 11 бортов авиации МЧС России: 4 самолета - амфибии Бе-200,3 транспортные самолеты Ил-76, 3 вертолета - Ми-8 с ВСУ, один вертолет Ми-26, с ВСУ произведено 97 сливов воды, объёмом 1 236 т воды. Помимо этого, к ликвидации природных пожаров привлечены 8 бортов территориальной подсистемы, в т.ч. 4 вертолета Ми-8, 2 - Робинсон, самолеты Ан-2.