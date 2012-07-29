В Ижевске женщина-полицейский насмерть сбила пешехода

В Ижевске произошло ДТП, в котором 35-летняя помощник следователя СУ МВД России насмерть сбила пешехода. Авария произошла днем в субботу, 28 июля. В 2010 года виновница ДТП находилась в декретном отпуске.

Женщина столкнулась с другим автомобилем, который остановился на светофоре. В результате, от произошедшего удара, автомобиль выбросило на тротуар, где машина сбила двоих пешеходов. Оба они были госпитализированы - впоследствии один из них скончался, передает Лента.ру. Отмечается, что виновница аварии с 2010 года находилась в декретном отпуске, оценка ее действиям будет дана по итогам служебной проверки.