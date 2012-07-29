В Кирове автобус врезался в припаркованный лесовоз, пострадали семь человек

Пассажирский автобус ПАЗ-4234 попал в Кирове в ДТП: автобус столкнулся с припаркованным лесовозом "КамАз", авария произошла в субботу вечером в Ленинском районе Кирова, пострадали семь человек.

МЧС уточняет, что ДТП с участием автобуса произошло в районе дома 113 по улице Воровского.

По словам водителя автобуса, причиной аварии стало его ослепление солнцем.