В Кирове автобус врезался в припаркованный лесовоз, пострадали семь человек
29 июля 2012, 13:45 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
29 июля 2012, 13:45 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
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