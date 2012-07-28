В Томской области авиация МЧС вылила более тысячи тонн воды на горящие леса

В Томской области самолеты и вертолеты российских спасателей в субботу в течение дня совершили почти 100 вылетов и вылили на горящие леса более тысячи тонн воды. Об этом сообщили в Управлении информации МЧС России.

"Авиагруппировка МЧС в регионе насчитывает 11 судов. Они совершили 99 вылетов, вылив на очаги лесных пожаров 1110 тонн воды", - сказал собеседник агентства ИТАР-ТАСС. Он уточнил, что для тушения, разведки и перегруппировки сил и средств работают три вертолета - Ми-8, оборудованные водосливными устройствами /ВСУ/, один вертолет Ми-26 с ВСУ, четыре самолета-амфибии Бе-200, три самолета Ил-76.

Также привлечены восемь бортов территориальной подсистемы, в том числе четыре Ми-8, два "Робинсона", Ан-2 и "Аэропракт".

"АН" писали, что критическая ситуация с природными пожарами сложилась сегодня в Красноярском крае. На помощь спасателям идёт авиация Минобороны.