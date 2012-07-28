Авиация Минобороны поможет с тушением пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае в субботу, несмотря но осложнение в течение суток ситуации с лесными пожарами, явно не хватает сил и средств для их тушения. Об этом заявил сегодня руководитель Рослесхоза Виктор Масляков.

Группировка краевых сил по борьбе с пожарами в ближайшие часы будет увеличена в два раза - почти до трех тысяч человек, также будет задействована местная авиация. А кроме того, и самолеты Минобороны РФ подключатся к тушению природных пожаров в крае.

"Усиливается группировка по тушению пожаров в Красноярском крае. Дополнительно направлены два самолета Ил-76 Минобороны, что позволит защитить критически важные объекты и населенные пункты", — сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Оформляйте заявку на привлечение вертолетов Ми-8", — сказал Владимир Пучков, передает ИТАР-ТАСС.

"АН"писали, что в Сибири и на Урале в субботу по-прежнему царит аномальная жара, которая провоцирует возникновение лесных пожаров.