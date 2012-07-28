В Китае река Хуанхэ вышла из берегов, погибли люди. ВИДЕО

В Китае из-за проливных дождей на севере Китая вышла из берегов река Хуанхэ. Согласно информации местных властей, такого подъема воды не было последние 40 лет. От разлива реки в нескольких провинциях пострадали 80 тысяч человек, 40 тысяч были эвакуированы из опасных районов.

Хуанхэ - крупнейшая водная артерия страны. В провинциях Шаньси и Ганьсу погибли восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, передает телеканал "Россия 24".

Также ливни обрушились на китайскую область Внутренняя Монголия. В данном районе идет эвакуация, спасатели передвигаются по улицам вплавь.

"АН" писали, что сильнейшие дожди идут в разных регионах Китая уже больше недели. Жертвами наводнений за это время стали 77 человек.