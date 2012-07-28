Ударом молнии убило семью из четырёх человек в Польше
28 июля 2012, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше в субботу в районе Пьенинских гор обнаружены тела пожилой супружеской четы и двух их детей, убитых ударом молнии. Их разыскивали спасатели и полиция с 25 июля., когда они неожиданно пропали.
По результатам судебной медэкспертизы, смерть всех четверых наступила в результате удара молнии. Как отмечают эксперты, данный случай является уникальным, так как молнии "крайне редко способны убить более двух человек", передает РБК.
"АН" писали, что 13 июля в Подмосковье в результате удара молнии погибли узбеки -отец и сын, работавшие по найму.