Густой дым от лесных пожаров окутал Новосибирск. ВИДЕО

Третий по численности населения город - Новосибирск - в субботу задыхается от смога: дым от лесных пожаров затянул пеленой небо над Инюшенским бором и Первомайским районом областной столицы.

"АН" писали, что площадь лесных пожаров в Сибири продолжает увеличиваться, так, площадь пожаров, действующих на территории Красноярского края, за сутки возросла вдвое - с 6 тысяч до 12,2 тысячи гектаров.

ВИДЕО "Мобильного репортёра" от пользователя mityakul: съемка с 11-го этажа.