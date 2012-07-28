На Варшавке мусоровоз протаранил Ford и снёс столб, двое пострадавших. ВИДЕО

На юге Москвы в субботу на пересечении Варшавского шоссе с Сумской улицей произошла серьёзная авария с участием "МАЗа" и автомобиля Ford. Пострадали оба водителя - и грузовика и легковушки.

Груженный мусором "МАЗ" на огромной скорости врезался в правый бок иномарки. В результате столкновения Ford развернуло поперек дороги, а неуправляемый грузовик врезался в мачту городского освещения.

Водителя "Форда" с закрытой черепно-мозговой травмой и также с многочисленными травмами госпитализировали в 1-ю ГКБ на санитарном вертолете, водителя мусоровоза также госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются, из-за аварии на Варшавском шоссе было остановлено движение троллейбусов, на месте ЧП работают аварийные бригады.

Пользователь "Мобильного репортера" denis947 прислал своё видео с места событий.