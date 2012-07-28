На трассе Тверь-Москва утром перевернулась фура

Близ населенного пункта Заволжский Тверской области около 7 часов перевернулась фура с прицепом. В результате аварии движение по трассе в сторону Москвы оказалось парализовано.



Водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Хватило 15 минут, чтобы образовалась пробка протяженностью 2 км.

Спасатели не смогли организовать объездного пути аварийного участка, так как встречные полосы разделены железным отбойником.



