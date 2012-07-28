В Вологодской области нашли тела двух пропавших мальчиков

В Вологодской области двое мальчиков погибли из-за сильного ливня, вызвавшего оползень. Как сообщает Следственный комитет России, инцидент произошел 26 июля в деревне Сирино Кичменгско-Городецкого района.

Пропали двое мальчиков 8 и 9 лет. Пропавших детей искали около 150 человек. С помощью ребят, с которыми пропавшие мальчики дружили и вместе гуляли, удалось установить наиболее излюбленные места детских игр. Одно из них - высокий крутой песчаный склон реки Светица. Здесь у детей была вырыта небольшая нора для игр. Раскопки песка в этом месте привели к обнаружению накануне вечером тел пропавших мальчиков.