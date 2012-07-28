В Непале джип с паломниками свалился в реку, погибли 15 человек

В Непале произошла автомобильная авария, в результате которой погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо детей. Инцидент произошел в субботу. Джип с паломниками вылетел с шоссе и упал в реку.

Среди пассажиров джипа были граждане Непала и Индии. Согласно предварительным данным, они направлялись в один из местных храмов в округе Палпа на юге страны. Машина была битком набита людьми. Водитель джипа не справился с управлением на сложном участке горной дороги, передает РИА Новости. В результате автомобиль свалился в реку. В живых остались только два пассажира. Они находятся в тяжелом состоянии.