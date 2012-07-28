В Ленобласти без воды остались более 3 тысяч жителей

В Ленинградской области в субботу без водоснабжения осталась деревня с 3 тысячами жителей. Отключение холодного водоснабжения в деревне Кипень произошло из-за прорыва трубы.

В 06.50 спецслужбам поступило сообщение о том, что прорыв трубы произошел по адресу: Ломоносовский район, Ропшинское шоссе, деревня Кипень. В настоящее время без воды находится вся деревня - ее население составляет 3219 человек, передает РИА Новости. В деревне имеются колодцы и родники, организован подвоз питьевой и технической воды.