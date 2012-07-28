Усилена авиационная группировка МЧС в Томской области

Самолет МЧС ИЛ-76, направленный из Москвы в Сибирь для тушения лесных пожаров с подмосковного аэродрома "Раменское", не смог сесть в аэропорту назначения - в городе Томск - из-за смога и ушёл на посадку в Кемерово.

Пассажиров автобусами отправляют в Кемерово и Новосибирск.