Пожар в сауне здания налоговой инспекции на западе Москвы потушен

На западе Москвы пожар в административном здании на проспекте Маршала Жукова, 1, где на первом этаже расположена налоговая инспекция, потушен, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что при возгорании раздался хлопок, повалил дым.

"АН" писали, что чуть позже высянилось, что в подвале административного здания произошел пожар в сауне.

"Площадь пожара составила шесть квадратных метров, огонь уже потушен. На момент происшествия людей в сауне не было", - сказал источник в правоохранительных органах столицы, передает РИА Новости. По его словам, на первом этаже здания находится инспекция Федеральной налоговой службы № 34, на втором - Россельхознадзор.