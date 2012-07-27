СУ СКР: возбуждено дело о гибели людей при взрыве в насосной станции в Щёлково

В Подмосковье в пятницу около 3 часов по улице Заречной города Щёлково на канализационно-насосной станции во время проведения плановых работ по замене оборудования произошел взрыв, повлекший пожар и обрушение конструкций, в результате чего 2 человека погибли, пятеро были госпитализированы с различными телесными повреждениями в местную больницу.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ.

"По предварительной информации, в одном из отстойников станции произошла вспышка метана.

В результате взрыва погибло 2 человека, пятеро госпитализированы в ЦРБ города Щелково с различными травмами: ожоги, переломы, отравление газом. Всего на момент происшествия в здании находилась бригада из 11 человек, которые проводили технические работы", - сообщил региональный СУ СКР в пятницу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Продолжается осмотр места происшествия.