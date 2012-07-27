В Москве горит здание налоговой на проспекте Маршала Жукова, был хлопок взрыва

В здании на западе Москвы, где на первом этаже находится инспекция Федеральной налоговой службы № 34, в пятницу вечером горит сауна в подвале, сообщил в пятницу представитель пресс-службы столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу: проспект Маршала Жукова, 1, раздался хлопок, повалил дым.

"По уточненным данным, происходит возгорание в подвальном помещении, где находится сауна. Данных о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства РИА Новости.