ДТП под Кировом: трое взрослых и 3-летняя девочка погибли, 7 раненых. ВИДЕО

В Кировской области, по уточненным данным, жертвами дорожной аварии стали четыре человека, в том числе один ребенок. Еще семеро пострадали и сейчас находятся в больнице. Об этом сообщили в главке МВД по региону.

"АН" писали, что вначале поступили сведения о гибели девятерых.

"Сегодня около 15:20 на 17-ом километре объездной дороги Нововятск-Киров водитель автомобиля «Рено. Флюэнс», двигаясь в сторону Кирова не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение со встречной автомашиной «Фольксваген. Транспортер»", говорится в сообщении кировского главка МВД.

В результате ДТП погибли 4 человека: 2 пассажира (в том числе девочка, 2008 года рождения) и водитель «Рено», водитель «Фольксвагена». 7 человек (пассажиры «Фольксвагена») доставлены в травмбольницу г. Кирова.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Согласно одной из версий, дорога была мокрой из-за дождя.