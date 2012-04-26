В Питере произошел пожар на Школьной улице, один человек погиб

//Происшествия

26 апреля 2012, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге произошел пожар в квартире одного из жилых домов на Школьной улице. Инцидент произошел 25 апреля в пятом часу вечера. В результате пожара в Приморском районе города погиб один человек.

По данным МЧС России, возгорание произошло на кухне 2-комнатной квартиры дома № 62 по Школьной улице. На месте происшествия было найдено тело погибшего мужчины 1931 года рождения. Об этом пишет Фонтанка.ру. Спустя два часа произошел еще один пожар - в Кронштадте на лестничной площадке дома № 8 по улице Станюковича загорелся мусор. Пожарные спасли из заполнившегося дымом лифта мужчину 1923 года рождения. К счастью, он не пострадал.