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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве двухлетняя девочка упала с 5 этажа

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел в среду около 11.40 в среду в доме №12 по улице Радиаторской. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

Как стало известно, выпавшая из окна девочка живет с матерью, гражданкой Таджикистана. В больницу девочка 2010 года рождения была госпитализирована с тупой травмой живота, множественными переломами и повреждениями внутренних органов. Также врачи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, передает РИА Новости. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. 

ЕЛ

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