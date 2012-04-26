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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Из шахты "Киселевская" в Кемеровской области эвакуировали более 60 горняков

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Из шахты "Киселевская", расположенной в Кемеровской области эвакуированы более 60 человек. По предварительным данным, в одной из выработок шахты произошло задымление. Сведений о пострадавших нет. 

Информация о задымлении в "Киселевской" поступила в МЧС России утром в четверг, 26 апреля. В шахте сработали датчики контроля. На момент срабатывания датчиков здесь находились 63 человека, передает РБК. Все шахтеры были оперативно выведены на поверхность. В настоящее время на месте происшествия работают шесть отделений Прокопьевского военизированного горноспасательного отряда.

ЕЛ

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