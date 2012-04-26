//Происшествия

26 апреля 2012, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Из шахты "Киселевская", расположенной в Кемеровской области эвакуированы более 60 человек. По предварительным данным, в одной из выработок шахты произошло задымление. Сведений о пострадавших нет.

Информация о задымлении в "Киселевской" поступила в МЧС России утром в четверг, 26 апреля. В шахте сработали датчики контроля. На момент срабатывания датчиков здесь находились 63 человека, передает РБК. Все шахтеры были оперативно выведены на поверхность. В настоящее время на месте происшествия работают шесть отделений Прокопьевского военизированного горноспасательного отряда.