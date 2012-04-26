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26 апреля 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Приморском крае произошла автомобильная авария, в результате которой пострадал один человек. Во Владивостоке перевернулся служебный автобус. ДТП произошло утром в четверг, 26 апреля.

По информации УГИБДД, водитель автобуса "ПАЗ" с четырьмя пассажирами не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и заехал на косогор. После этого автобус врезался в дерево, передает РИА Новости. В аварии пострадал водитель, он был госпитализирован. В настоящее время уточняются причины произошедшего.