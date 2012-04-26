В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации

//Происшествия

26 апреля 2012, 07:41 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутской области произошла авария из-за незаконной врезки на предприятии комбината Росрезерва «Прибайкалье». По данным ГУ МЧС по региону, накануне вечером было обнаружено пятно, протяженностью около 10 км вниз по течению реки Ангара. Ориентировочная масса разлитого дизтоплива 2 тонны.

Из-за утечки нефтепродуктов на Ангаре в Свирске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Замминистра экологии и природных ресурсов Иркутской области Нина Абаринова рассказала, что вечером в среду начали обследование береговой линии в Свирске и ниже по течению Ангары, а также водозаборов и очистных сооружений в Свирске.

По первым данным, на утро 26 апреля в очистных водах нефтепродуктов нет. Вода из водозабора отправлена на лабораторный анализ на содержание нефтепродуктов. В Свирске на береговой линии запаха нефтепродуктов не ощущается. Из-за угрозы попадания в магистральный водопровод нефтепродуктов водозабор Черемховского района, который обеспечивает холодной питьевой водой Черемхово, Свирск и поселок Михайловка, был остановлен.

В городе Свирске имеется 3 артезианские скважины, работают 4 водовозки по определенным администрацией маршрутам.

По словам мэра Черемховского района Виктора Побойкина, в Михайловке существует резервное водохранилище питьевой воды, его объема достаточно для обеспечения нужд населения в питьевой воде, передает ИТАР-ТАСС.

Представители Роспотребнадзора и службы по охране озера Байкал сегодня прибудут на место происшествия для дальнейших лабораторных исследований воды в Ангаре. По данным на вечер среду ПДК нефтепродуктов была превышен в 9,4 раза, сейчас - в 6,5 раза.