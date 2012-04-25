"Микросамолет" СП-30 разбился в Волгоградской области, погиб майор авиации

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25 апреля 2012, 19:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото с сайта divextrim.com

На северо-западе Волгоградской области в среду в полдень разбился сверхлегкий самолет СП-30 в районе х. Сенного Михайловского района, возможно выполнявший агрохимические работы. В результате погиб пилот - военный летчик-инструктор майор авиации.

"25 апреля 2012 года около 12 часов на территории поля КФХ "Макарова", расположенного в Михайловском районе Волгоградской области потерпел крушение самолет СП-30, в результате которого погиб пилот военный летчик-инструктор майор авиации. Самолет имеет многочисленные механические повреждения. По предварительным данным самолет выполнял работы по опрыскиванию сельскохозяйственных культур ядохимикатами. Причина крушения устанавливается", - сообщает пресс-служба СКР.

В настоящее время Южным следственным управлением на транспорте СК России производится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, двухместный самолет СП-30 относится к классу очень легких воздушных судов взлетной массой до 500 кг. Спроектирован на основе норм летной годности JAR-VLA. Область применения: выполнение защитных авиационно-химических работ в сельском хозяйстве по борьбе с сорняками, вредителями, болезнями растений, саранчой, внесение регуляторов роста, аэросев, патрулирование, видео наблюдение.

Отличительные особенности: внеаэродромное базирование, короткие взлетно-посадочные полосы, обработка малых площадей сложной конфигурации, мобильность передвижения, точность и качество обработки при небольших расходах рабочего препарата. Спутниковая навигационная система, сертифицированная аппаратура мелкокапельного малообъемного распыления.

Полеты могут выполняться днем в простых метеоусловиях по правилам визуальных полетов, пилотами, имеющими допуск к управлению самолетов данного типа.