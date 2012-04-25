Пятигорчанка умерла в гинекологическом кресле платной поликлиники

//Происшествия

25 апреля 2012, 17:50 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту гибели 52-летней женщины от анафилактического шока в платной поликлинике Пятигорска во время подготовки к лечебно-диагностическому вмешательству акушера-гинеколога.

Пятигорские следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сейчас, хотя инцидент произошёл более месяца назад.

"По данным следствия, 16 марта текущего года женщина обратилась за помощью в гинекологическое отделение платной поликлиники. После проведения обследования, врач акушер-гинеколог для проведения лечебно-диагностического вмешательства, ввела пациентке 5 мл 2% раствора "лидокаин", что вызвало у нее судороги, а впоследствии смерть от анафилактического шока на введение медицинского препарата", сообщает в среду СУ СКР по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.