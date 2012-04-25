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25 апреля 2012, 17:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В московском магазине "М-Видео" люди отравились огнетушащим порошком из-за оплошности уборщицы, протиравшей от пыли пульт активации противопожарной установки, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве Евгений Бобылев.

"Проверка установила, что уборщица, протирая пульт активации противопожарной системы, задела кнопку, что привело к включению установки и выбросу порошка", - сказал Бобылев, передает РИА Новости.

Он добавил, что в результате инцидента госпитализирована женщина, надышавшаяся частицами порошка.

"АН" писали, что ранее начальник пресс-службы Управления МЧС по Москве Евгений Бобылев сообщил, что при срабатывании автоматической системы пожаротушения в магазине "М-Видео" на востоке столицы пострадали три человека.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 25 апреля. В 14:07 мск на пульт оперативного дежурного службы "01" московского управления МЧС поступило сообщение от центра экстренной медицинской помощи о пострадавших в результате срабатывания системы порошкового пожаротушения в двухэтажном административном здании по адресу: Измайловский Вал, д. 3, в котором располагается магазин "М-Видео".