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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Самаре под землю ушел троллейбус с пассажирами

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

bogdanclub.info
bogdanclub.info

 В Самаре,  в Кировском районе города около 13:00 на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова троллейбус с пассажирами и автомобиль провалились под асфальт. Пострадавших нет.


 В городском Управлении ГИБДД предположили, что причиной проседания асфальта стал подмыв грунта.
В результате поперек проезжей части возник провал длиной около десяти метров и шириной около метра. Туда-то   и провалились передними колесами троллейбус и легковой автомобиль, сообщают «Вести».
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

НС

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