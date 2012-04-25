В Самаре под землю ушел троллейбус с пассажирами

//Происшествия

25 апреля 2012, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

bogdanclub.info

В Самаре, в Кировском районе города около 13:00 на пересечении улицы Физкультурной и проспекта Кирова троллейбус с пассажирами и автомобиль провалились под асфальт. Пострадавших нет.



В городском Управлении ГИБДД предположили, что причиной проседания асфальта стал подмыв грунта.

В результате поперек проезжей части возник провал длиной около десяти метров и шириной около метра. Туда-то и провалились передними колесами троллейбус и легковой автомобиль, сообщают «Вести».

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.



