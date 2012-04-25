Флеш-моб в подземке парализовал движение на 12 ветках мадридского метро

//Происшествия

25 апреля 2012, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nikitafirst.com.ua

В Мадриде участники акции протеста "Займи метро", проводимой против повышения стоимости проезда в подземке, в среду провели флеш-моб, в результате которого могли пострадать десятки тысяч ни в чём неповинных испанцев.

Хулиганская выходка нарушила в среду утром привычный ритм работы метро в столице Испании: неизвестные одновременно сорвали стоп-кран в 13 поездах, шедших по разным веткам мадридской подземки

Поезда остановились ровно в 8.30 утра по местному времени (10.30 мск), когда собирались тронуться со станций девяти из 12 веток метро Мадрида. Одновременно с этим в редакцию испанского агентства пришло анонимное сообщение, в котором говорилось, что хулиганская выходка в мадридском метро было частью акции протеста "Займи метро" (Toma el Metro), со ссылкой на агентство EFE передает РИА Новости. Участники акции таким образом высказались против роста цен на проезд в метро и автобусах Мадрида - с 1 мая тарифы на городской транспорт должны увеличиться в среднем на 11%.

Утреннее происшествие привело лишь к задержке движения поездов на несколько минут, которая однако подпортила настроение примерно 8 тысячам пассажиров, задержавшимся в пути.

Глава Мадридской автономии Эсперанса Агирре в среду осудила такой метод выражения недовольства и пообещала, что хулиганство не останется безнаказанным.

"Хочу сказать вам, что практически во всех вагонах мадридского метро есть камеры видеонаблюдения", - сказала Агирре на встрече с представителями правящей народной партии в Мадриде, добавив, что благодаря записям с этих камер уже удалось идентифицировать троих хулиганов.

"Эта акция не может остаться безнаказанной... Эти люди создали угрозу для жизни пассажиров и нарушили работу метро, одного из лучших в мире", - добавила Агирре.

Мадридский метрополитен, открытый в октябре 1919 года, сейчас занимает шестое место по протяжённости в мире и второе - в Европе (после лондонского метро). За 2011 год число пассажироперевозок испанской подземки превысило 630 миллионов.

Организованные через социальные сети массовые акции протеста и флеш-мобы под лозунгами "Настоящая демократия сейчас" (Democracia real ya) и "Займи улицу" (Toma la calle) проходят в Испании с мая 2011 года. Участие в них принимают в основном молодые люди, недовольные политикой испанского правительства, прежде всего в сфере экономики. Протестующих не устраивает, в частности, то, как государство решает проблему безработицы, которая в Испании стоит острее, чем в других странах ЕС.