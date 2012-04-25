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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

После ЧП в магазине "М-Видео" пострадали люди

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник пресс-службы Управления МЧС по Москве Евгений Бобылев сообщил в среду, что при срабатывании автоматической системы пожаротушения в магазине "М-Видео" на востоке столицы пострадали три человека.

По словам Евгения Бобылева, в магазине "М-Видео" на улице Измайловский вал в момент внештатного срабатывания системы порошкового пожаротушения в магазине находились 60 человек, которых после ЧП эвакуировали. Однако "трое обратились за помощью к врачам, их жизнь вне опасности", - цитирует представителя московского МЧС Интерфакс.

В настоящее время выясняются причины срабатывания системы пожаротушения в магазине.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников заявил, что в результате срабатывания порошковой системы пожаротушения в магазине "М-Видео" пострадавших нет. Он рассказал, что после ЧП в магазине на место происшествия были направлены четыре бригады "скорой помощи", но помощь никому не потребовалась.

СБ

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