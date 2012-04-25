Половина Иркутска парализована пожаром на складах

//Происшествия

25 апреля 2012, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар на складах со спецодеждой, площадью триста пятьдесят квадратных метров, произошел сегодня в Иркутске. Данных о погибших или пострадавших нет . Пожар произошел на складах компании "Кип — Траст".

Его смогли потушить в течение часа. На складах находились резиновые изделия, которые вызвали сильное задымление, поэтому пожарным пришлось поработать на объекте еще около двух часов.

Пожар парализовал въезд и выезд из нескольких микрорайонов Иркутска на левом берегу Ангары. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по Иркутску, движение по улице Старокузьмихинская было перекрыто на время работы пожарных. По сообщениям очевидцев, в это время было парализовано движение в Академгородке, поселке Энергетиков и микрорайоне Южный, сообщают «Вести».



