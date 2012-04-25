Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Половина Иркутска парализована пожаром на складах

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар на складах со спецодеждой, площадью триста пятьдесят квадратных метров, произошел сегодня в Иркутске. Данных о погибших или пострадавших нет . Пожар произошел на складах компании "Кип — Траст".

 Его смогли потушить в течение часа. На складах  находились резиновые изделия, которые вызвали сильное задымление, поэтому пожарным пришлось поработать на объекте еще около двух часов.
 Пожар парализовал въезд и выезд из нескольких микрорайонов Иркутска на левом берегу Ангары. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по Иркутску, движение по улице Старокузьмихинская было перекрыто на время работы пожарных. По сообщениям очевидцев, в это время было парализовано движение в Академгородке, поселке Энергетиков и микрорайоне Южный, сообщают «Вести».

НС

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…