В Ленобласти 3-летний мальчик насмерть разбился, выпав с 4-го этажа

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25 апреля 2012, 13:24 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vladnews.ru

В Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации в Волховскую центральную районную больницу Ленинградской области 3-летнего мальчика, доставленного днем во вторник с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма», сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.



По предварительным данным, ребенок выпал из приоткрытого окна комнаты общежития, расположенной на 4-м этаже дома 33 по улице Петрозаводской в городе Сясьстрой Волховского района из-за недосмотра матери. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.