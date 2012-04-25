На Алтае пострадали два ребенка от взрыва изготовленной ими бомбы

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25 апреля 2012, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

В райцентре Горняк Алтайского края 14-летний и 15-летний школьники получили множественные травмы после взрыва бомбы, которую они изготовили своими руками. В тяжелом состоянии оба доставлены в больницу.

Ребята сейчас находятся в реанимации. Одному подростку оторвало кисть руки, второй получил множественные раны лица. Оба мальчика из благополучных семей, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних они не состояли, сообщает utro.ru.

Известно, что ребята обучались в местной школе №4, оба - любители химии. После уроков они принесли самодельное устройство к местному пруду и там пытались его переделать. В это время произошел взрыв.



