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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Житель Алтайского края прожил в стоге сена месяц, питаясь снегом

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

http://fotki.yandex.ru/users/koromelena
http://fotki.yandex.ru/users/koromelena

Во время весенне-полевых работ на одном из полей в Целинном районе Алтайского края фермеры обнаружили в стоге соломы пропавшего в марте местного жителя. Мужчина, сильно выпив,  22 марта ушел из дома и не вернулся.


22 апреля на одном из полей, в 10 километрах от села, его обнаружили трактористы. Как он рассказал, мужчина заблудился и, чтобы не замерзнуть, залез в стог соломы. Там он и жил все это время. Питался он этой же соломой и снегом, который оставался под стогом.
Сейчас мужчина находится в больнице: у него тяжелая форма истощения.

НС

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