Житель Алтайского края прожил в стоге сена месяц, питаясь снегом

//Происшествия

25 апреля 2012, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

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Во время весенне-полевых работ на одном из полей в Целинном районе Алтайского края фермеры обнаружили в стоге соломы пропавшего в марте местного жителя. Мужчина, сильно выпив, 22 марта ушел из дома и не вернулся.



22 апреля на одном из полей, в 10 километрах от села, его обнаружили трактористы. Как он рассказал, мужчина заблудился и, чтобы не замерзнуть, залез в стог соломы. Там он и жил все это время. Питался он этой же соломой и снегом, который оставался под стогом.

Сейчас мужчина находится в больнице: у него тяжелая форма истощения.



