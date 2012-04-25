Избившие задержанного в отделе полиции в Химках, объявлены в розыск

//Происшествия

25 апреля 2012, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковных Химках сотрудники управления МВД подозреваются в избиении задержанного без документов водителя. Инцидент произошел в декабре 2011 года.

По версии следствия, мужчина, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле Mitsubishi, был остановлен сотрудниками отдела ГИБДД Химкинского УМВД. Водитель при проверке документов не предъявил.

Водитель был доставлен экипажем ППС во 2-й отдел полиции Химок. В отделении старший лейтенант и сержант полиции избили задержанного. Его руками и ногами били по голове.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ирина Гуменная сообщила, что по результатам проведенной доследственной проверки заявления гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, с применением насилия")".

Для производства следственных действий сотрудники полиции неоднократно вызывались в следственные органы. Но до настоящего времени их местонахождение не установлено. Они объявлены в розыск.